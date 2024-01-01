МЯГКИЕ ОКНА ИЗ ГИБКОГО ПВХ

Компания МЯГКИЕ ОКНА занимается изготовлением, проектировкой и установкой мягких, гибких окон, рольставен, прозрачных ролл-окон, а также производит шторы и полосовые завесы ПВХ. Многолетний опыт компании работы с изделиями ПВХ и монолитным поликарбонатом позволяет воплощать в реальность объекты любой сложности. Мы гордимся не одной сотней реализованных проектов. Наша продукция пришлась по душе хозяевам беседок, террас, веранд, навесов и гаражей в частных домах или на дачных участках в Москве, Московской области и других регионах России. Мы осуществляем доставку и монтажи по 30 регионам России и имеем собственную сеть представителей и дилеров в регионах.

Наши мягкие окна, прозрачные рольставни отличная альтернатива застеклению и решение проблем многих обладателей беседок, дизайнерских веранд, террас, искусно выполненных балконов, из различных строительных материалов. Мягкие шторы для беседок и веранд, спасут положение, надежно защитят ваш дом от непогоды и создадут уютную атмосферу. Большой опыт работы, дает нам возможность выполнять работу «под ключ» на объектах любой сложности.

Наше ключевое и принципиальное преимущество жесткий отбор мастеров-монтажников и специалистов на производстве. За любого своего сотрудника мы ручаемся и доверяем каждому из них, как самим себе. Чтобы и вы могли в полной мере доверить мастеру даже самую сложную работу на объекте.

Обращаясь к нам, вы всегда получите самую компетентную информацию, узнаете про новинки в нашей индустрии и будете счастливыми пользователями нашей продукции, не сомневаясь в сроках исполнения и качестве.

Наши клиенты всегда довольны результатом и рекомендуют нас друзьям.