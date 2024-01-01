МЯГКИЕ ОКНА ИЗ ГИБКОГО ПВХ

Производство и монтаж изделий из ПВХ-ткани

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Мы всегда готовы пойти навстречу и обсудить ваши пожелания, даже если их изначально не было

Подробнее о нашей компании и производстве

Компания МЯГКИЕ ОКНА занимается изготовлением, проектировкой и установкой мягких, гибких окон, рольставен, прозрачных ролл-окон, а также производит шторы и полосовые завесы ПВХ. Многолетний опыт компании работы с изделиями ПВХ и монолитным поликарбонатом позволяет воплощать в реальность объекты любой сложности. Мы гордимся не одной сотней реализованных проектов. Наша продукция пришлась по душе хозяевам беседок, террас, веранд, навесов и гаражей в частных домах или на дачных участках в Москве, Московской области и других регионах России. Мы осуществляем доставку и монтажи по 30 регионам России и имеем собственную сеть представителей и дилеров в регионах.


Наши мягкие окна, прозрачные рольставни отличная альтернатива застеклению и решение проблем многих обладателей беседок, дизайнерских веранд, террас, искусно выполненных балконов, из различных строительных материалов. Мягкие шторы для беседок и веранд, спасут положение, надежно защитят ваш дом от непогоды и создадут уютную атмосферу. Большой опыт работы, дает нам возможность выполнять работу «под ключ» на объектах любой сложности.


Наше ключевое и принципиальное преимущество жесткий отбор мастеров-монтажников и специалистов на производстве. За любого своего сотрудника мы ручаемся и доверяем каждому из них, как самим себе. Чтобы и вы могли в полной мере доверить мастеру даже самую сложную работу на объекте.


Обращаясь к нам, вы всегда получите самую компетентную информацию, узнаете про новинки в нашей индустрии и будете счастливыми пользователями нашей продукции, не сомневаясь в сроках исполнения и качестве.


Наши клиенты всегда довольны результатом и рекомендуют нас друзьям.

Сертификаты

Наши работы

  • Мягкие окна ПВХ для крыльца

  • Мягкие окна ПВХ для беседки

  • Мягкие окна ПВХ для веранды

  • Мягкие окна для веранды

  • Прозрачные рольставни для беседки

  • Рольставни для веранды

Отзывы

Наталья
04.10.2020

Когда в доме есть маленькие дети - веранда становится очень опасным местом. Ребенок всегда может перевеситься через перила и упасть вниз. А на даче обычно столько дел, что сложно за всеми уследить.


Долго искали, как лучше поступить в нашем случае. И решили установить мягкие окна! Получилось отлично! И красиво, и функционально, и безопасно. Спасибо компании за быструю установку и приятное общение!

Мария
12.09.2020

Очень хорошая компания! Высокое качество, отличные материалы, бригада монтажников просто Профессионалы своего дела!


Рекомендую эту компанию!

Юлия Ф.
24.08.2021

Не любительница отзывов, но здесь захотелось выразить благодарность мастерам вашей компании. Не смотря на кривые проемы в беседке установили окна без складок и замятий. Быстро, качественно, мы остались очень довольны! Рекомендовала уже вашу компанию всем друзьям и знакомым!

Светлана
8.10.2020

Добрый день! Заказывала рольставни на дачу. Большое спасибо! Очень довольна такой качественной работой, даже не ожидала, что мастер так все сделает. Красиво и качественно.


Спасибо!

Елена Викторовна
18.12.2020

До сих пор я пользовалась обычными клеёнками, и это меня не совсем устраивало: они быстро изнашиваются. Когда я заказала мягкую скатерть из ПВХ в компании Мягкие окна, то осталась очень довольна, поскольку изделие красиво, устойчиво к растяжениям и легко моется водой.


Браво! Рекомендую всем!

Алексей
11.02.2021

Жена у меня любитель комнатных растений. Но бывают случаи, когда либо вода протечет из горшка, либо кошка цветок уронит на подоконник. Очень неудобно было вымывать подоконник от земли и подтеков. Заказали ПВХ-скатерть и теперь хобби жены из проблемы превратило в радость!


Спасибо Мягким окнам за изготовление скатерти очень быстро и точно по нашим меркам!

Марта Сергеевна
15.01.2021

Отличное приобретение! В спальне стоит белая мебель, постоянно приходилось протирать и стирать пятна, что довольно непросто. Купили покрытия для тумбочек из ПВХ в Мягких окнах. Очень довольны! Достаточно протереть тряпочкой и чистота! И мебель в сохранности!


Рекомендую!

Олег
7.08.2020

Очень благодарны сплоченной и эффективной работе коллектива Вашей компании. Прозрачные рольставни были установлены в максимально сжатые сроки. Отдельная благодарность монтажнику за отличную работу. Все было выполнено быстро и качественно.


Будем сотрудничать и в дальнейшем.

Дмитрий
26.01.2021

Очень-очень рады, что нашли такое решение! Заказали скатерть ПВХ для барной стойки: стойка из дерева и поэтому царапины и пролитые напитки оставляли на ней свои не очень эстетичные следы. Теперь поверхность барной стойки защищает скатерть ПВХ! Она прозрачная, поэтому ни коим образом не портит внешний вид. Даже наоборот: придает красивый блеск!


Спасибо Мягким окнам за быстрое изготовление и доставку заказа!

ирина р.
24.08.2021

Максимально индивидуальный подход к пожеланиям заказчика.Замерщик приехал уже на следующий день.Все рассказал и расчертил наглядно.Помогли с выбором цвета канта(ассортимент большой).Окна установили уже через 3 дня в удобное для нас время.Работали профессионально,быстро и очень качественно.Получилось даже лучше,чем ожидали.Рекомендую 100%.

Елена Дмитриевна
20.10.2020

Благодаря мягким окнам веранда превратилась в полноценную комнату!


Теперь есть, где оставить верхнюю одежду и обувь, не занимая места в основной части дома. Спасибо за профессионализм и отношение!

Анна
03.01.2021

Пожалуй, одно из лучших покрытий на стол для школьников и не только.


Я много слышала и видела рекламы про гибкое, а некоторые его называют жидкое стекло, по сути это просто толстая прозрачная клеенка пвх. Это именно то, что мне и нужно, получается вся поверхность будет защищена, да ещё и внешний вид будет отличным.


Сказать, что я довольна это ничего не сказать. В интернете искать сомнительная альтернатива, так как знаю что много обманщиков просто присылают тонкую дешёвую плёнку, а Мягкие окна - поставщик проверенный, у него много заказов и много отзывов. К покупке рекомендую!!!

Ирина
18.09.2020

Заказывала прозрачные рольставни на окна первого этажа. Между замером и монтажом прошло меньше недели. Очень понравилось общение и с менеджером, быстрый расчет, предложила несколько вариантов, и с замерщиком-монтажником.

Виталий
28.09.2020

Заказываю ролл-окна на окна в компании «Мягкие окна» уже не в первый раз. Делают качественно, быстро и не дорого. Доволен услугами данной компании.


Спасибо за работу.

Ольга
15.10.2020

Мне посчастливилось обратиться в компанию, где я заказала рольставни себе на дом.

Несмотря на необычность моего заказа, захотела прозрачные рольставни, заказ был выполнен точно в срок!

Монтаж был выполнен с душой и индивидуальным подходом. Я всем довольна.


Крайне рекомендую

Инна
17.05.2020

Работа по установке рольставен была выполнена мастером в срок и с хорошим качеством. Мастер все аккуратно сделал и убрал по окончании работы.


Большое спасибо за качественную работу и ответственного сотрудника.

Тамара
3.05.2020

Отличная команда профессионалов. Заказ выполнен качественно в срок, индивидуальный подход к клиенту. Заказывала прозрачные рольставни.


Рекомендую однозначно.

Владимир
13.08.2020

В эту компанию обратился по рекомендации друзей, о чем ни разу не пожалел. На замере представитель компании предложил самый оптимальный вариант. Монтаж произвели очень быстро и качественно.


Спасибо огромное, успехов Вашей компании!

Валерий
30.09.2020

На нашем участке нет возможности построить полноценный гараж, да и необходимости такой нет, машиной пользуемся постоянно. Как альтернативное решение нашли мягкие окна и навес: получилось замечательно!


Машина теперь не мокнет под дождем, к ней не могут подобраться дети и питомцы, но тяжести такая конструкция не дает. Отличное решение!

витя р.
20.02.2022

Нигде не могли найти людей для устанвоки мягких окон и вот наконец то эта проблеиа решилась Спасибо мастерам да работу ,все сделали быстро и очень качественно

Галина Викторовна
19.01.2021

В гостиной стоит всеми любимый кофейный столик. Сколько же на него было пролито кофе! Приходилось с завидной регулярностью его реставрировать.


Знакомые посоветовали купить скатерть ПВХ. Послушались и ни дня не пожалели! Теперь пролитое кофе - это просто досадное недоразумение, которое легко вытирается губкой, а не проблема, из-за которой требуется ремонт мебели.


Рады, что обратились именно в Мягкие окна! Очень вежливые и участливые ребята. Заказ сделали быстро и точно по размерам. Спасибо! Будем рекомендовать вас знакомым!

Дарья
03.02.2021

Муж очень любит, чтобы на обеденном столе была красивая скатерть. Но у нас двое детей и скатерть на кухне - это была мука! Заказали в компании Мягкие окна скатерть ПВХ. На кухне положили ее как защиту на матерчатую скатерть.


Теперь довольны все: и муж, который обожает скатерти, и я, которой теперь не нужно каждый день их перестирывать. Отличное решение!

Евгений
07.04.2021

Изготовили для нашего дома отличную сетку плиссе большого размера. Качеством услуг довольны, сетка отличная, светоотражающая. Реально работает! Спасибо.

Максим
10.06.2020

Появилась необходимость заказать Прозрачные рольставни для беседки, обзвонил несколько организаций, ни в одной не могли внятно объяснить, что и как. Позвонили в Мягкие окна, нам все рассказали не загружая терминологией, приехали и установили. Пользуемся.


Спасибо огромное!

Екатерина Волкова
21.02.2022

Супер! Быстро, качественно, по размерам! Беседка надаче теперь всепогодная!!!

Игорь
5.09.2020

Устанавливали рольставни, помогли идеально подобрать, все выполнили аккуратно и в срок.


Рекомендую

Анатолий
10.11.2020

Добрый день. Нам вчера установили Прозрачные рольставни на даче. Могу только похвалить сотрудников фирмы. Сделали достаточно быстро, на месте не сидели. Получилось добротно и аккуратно.


Спасибо за хорошо выполненную работу.

Сергей
19.03.2020

Заказывал у вас в компании рольставни для окон и дверей для загородного дома. Привлекла изначально цена - она была ниже, чем у конкурентов. Но главное конечное не цена, а качество, как самой продукции, так и обслуживания клиентов. Покупка, монтаж, установка - все на высшем уровне, без нареканий! Качеством рольставней доволен.


Отдельное спасибо за возможность оплаты по безналичному расчету.

Алексей
02.10.2020

Дом находится с ветренной стороны, поэтому на крыльце находиться было просто невозможно.


Друзья посоветовали установить мягкое окно, чтобы защититься от ветра. Получилось отлично! Установка быстрая и четкая, а на крыльце теперь приятно находиться.

Елена С.
06.03.2022

Редко пишу отзывы,но здесь от всего сердца хочу выразить благодарность. Я самостоятельно делала выбор среди нескольких компаний, естественно,волновалась,я так себе эксперт во всех этих технологиях))) Приехала оч компетентная бригада!. Все быстро ,без проволочек,перекуров . И все знакомые теперь спрашивают ,где делала. Ребят , спасибо вам! Вы большие молодцы !

Ольга
23.12.2020

Я приобрела в компании Мягкие окна скатерть толщиной 2 мм. Она очень практичная — легко моется и имеет шикарный (эстетичный) вид. Рекомендую всем знакомым покупать скатерть из ПВХ для стола.

Елена К.
27.11.2021

Столкнулись с проблемой установки жидких окон в Переславле-Залесском. Местные компании выносили мозги два месяца. Предлагали варианты ни как мы хотим, а как им удобно. Видимо не хотели просто браться за работу, так как веранда бревенчатая. Соседи порекомендовали данную компанию. На следующий день приехал специалист Станислав. Удивительно, что выезд был бесплатный и цена приятно порадовала. Менее чем через неделю жидкие окна были изготовлены и установлены. Огромное спасибо всем сотрудником компании. Давно не встречали замечательных мастеров своего дела. Все было сделано быстро, четко и качественно.

Оксана Ивановна
01.08.2020

У нас на участке есть большая беседка. Прежние хозяева сделали все капитально, даже стационарный мангал установили. Единственное неудобство это ветер и дождь. Знакомые посоветовали купить мягкие окна. Мы посмотрели, как это смотрится у друзей, и решили поставить себе такие же. Оставила заявку на сайте и через пятнадцать минут мне перезвонил менеджер.


Очень приветливый и корректный молодой человек. Терпеливо и подробно ответил на все вопросы и помог определиться с параметрами заказа.

Black Cat
20.02.2022

Решила бабуле с дедулей сделать подарок. Мои БаДе уже в оч преклонном возрасте и лето не за горами. В общем решила преобразить им летнюю кухню на даче. Долго ломали голову,что бы придумать. И вот на просторах интернета, нам попался отличный вариант окна,но не просто окна из стекла,а жидкие окна. Выбор пал на эту фирму. Меня приятно удивила подробная консультация, бесплатный выезд замерщика,сроки изготовления,монтаж. Быстро! Качественно! И по приемлемой цене. Спустя неделю БаДе привезли на дачу и вручили подарок) Мои старики в восторге и низко кланяются за кухонку мечты. Спасибо всем участвующим в данном проекте и отдельно - Огромное Спасибо - Станиславу Юрьевичу главнокомандующему этой фирмой! Рекомендую!

Ольга
21.03.2021

Замерщик приехал с образцами цветов, очень удобно, сразу смогли наглядно подобрать сетку в тон дерева. Подошло даже лучше, чем ожидали, сама сетка хорошая, добротная. Рекомендую.

Юрий Б.
20.02.2022

Качество и цена соответствуют, молодцы ребята

Ирина
25.04.2021

Ребята большие молодцы. Быстро приехали на замер, быстро изготовили и поставили. Хотя мы заказывали 5 сеток и почти под каждое окно индивидуальную. А главное, что сетки плотно прилегают к окнам, никакого запаха пластика и сама сетка прочная. Вообщем сделали свою работу на 5+

Григорий
06.01.2021

Заказывали в Мягких окнах скатерти их ПВХ для кафе. Посетители бывают не очень аккуратными, поэтому обычные скатерти приходилось либо постоянно стирать, либо выкидывать из-за того, что пятна не отстирывались. А скатерть из ПВХ - превосходное решение проблем! И выглядит красиво и очень удобна в использовании. А главное, легко протирать и не нуждается в бесконечной стирке.


Рекомендую!

Анатолий Викторович
21.08.2020

На самом деле тема сейчас очень актуальна. В общем, для тех кто замучился выгребать снег с террас и веранд отличный вариант. Характеристики материала очень хороши, добавлю к тому только еще эффект невидимки, когда находясь внутри у вас сохраняется полный обзор, тогда как снаружи вас не видно.


Делали мягкие окна на веранде, остались очень довольны! Посмотрим, как они покажут себя по весне.

Виктор
15.06.2020

Серьезная, солидная организация. Чувствуется, что мнение и отношение клиентов для данной организации много значит. После неудачного опыта с монтажниками, которые мурыжили меня все лето. Я три раза обращался к данной фирме - «Мягкие окна», и остался очень доволен качеством работы. Побольше таких организаций. Дисциплинированные, чуткие, внимательные к своим клиентам. Очень доброкачественно выполняют свою работу.


Браво! Рекомендую всем!

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